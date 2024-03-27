Müllcontainer in Flammen - Nachtstreife GarbsenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.03.2024: Müllcontainer in Flammen - Nachtstreife Garbsen
61 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Garbsen bei Hannover. Die Polizisten Florian S. und Marvin K. haben Nachtschicht und bekommen in kurzen Abständen zwei Einsätze gemeldet: Zuerst hat ein junger Mann einen Feuerwerkskörper in eine Menschengruppe geschossen. Dann brennt in der Gegend ein Müllcontainer lichterloh. Können die Polizisten den Verursacher finden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen