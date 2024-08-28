Bundespolizei am Berliner HauptbahnhofJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.08.2024: Bundespolizei am Berliner Hauptbahnhof
62 Min.Folge vom 28.08.2024Ab 12
Mit mehr als 325.000 Besuchern pro Tag ist der Berliner Hauptbahnhof der viertgrößte in Deutschland. Viel Arbeit für die Bundespolizisten Stefan, Alexander und Martin. Auf Ihrer Streife sorgen sie dafür, dass der Bahnhof sicher ist. Vor Vandalismus, Gewalt und Diebstahl.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen