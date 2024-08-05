Griechischer Klassiker oder Bauschaum im Mund? – Restaurantkritiker Mirko ReehJetzt kostenlos streamen
Folge vom 05.08.2024: Griechischer Klassiker oder Bauschaum im Mund? – Restaurantkritiker Mirko Reeh
Köln. Die Stadt hat auch kulinarisch viel zu bieten und ist mit rund 660 Imbiss-Buden einer der Spitzenreiter in Deutschland. Wer das beste Gyros-Pita verkauft? Das testet heute Koch und YouTuber Mirko Reeh. Ob die Restaurants mit Qualität überzeugen können oder die Karte ein geschmackloser Witz ist – heute dreht sich alles um den griechischen Klassiker.
