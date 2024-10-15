Geburtshilfe bei Hündin - Tierretter GreifswaldJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.10.2024: Geburtshilfe bei Hündin - Tierretter Greifswald
61 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12
Die Tierretter Klaus und Kevin Kraft von der Tierrettung Greifswald sind mit ihrem umgebauten Rettungswagen in Vorpommern unterwegs, um Haustieren und deren Besitzern zu helfen. Der heutige Einsatz ist für Kevin eine Premiere: Hündin Martha hat über Nacht Welpen geworfen, doch eins möchte nicht herauskommen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen