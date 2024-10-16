Bundespolizei Berlin - Graffiti-Sprüher gestelltJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.10.2024: Bundespolizei Berlin - Graffiti-Sprüher gestellt
61 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12
Die Bundespolizisten Maria und Stephan sind an einem Feiertag in Berlin unterwegs. In einem abgelegenen Waldstück in der Nähe eines Bahnhofs, erwischen sie einen Graffiti-Sprüher auf frischer Tat. Er muss er mit einer Anzeige rechnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen