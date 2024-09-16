Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Fränkischer Bratwurstgipfel

Kabel EinsFolge vom 16.09.2024
Fränkischer Bratwurstgipfel

Fränkischer BratwurstgipfelJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 16.09.2024: Fränkischer Bratwurstgipfel

62 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12

Den Franken ist die traditionelle Fränkische Bratwurst heilig. Egal ob fein oder grob, in die Wurst kommt nur das, was wirklich reingehört. Auf dem Bratwurstgipfel im Oberfränkischen Pegnitz macht man da eine Ausnahme. Denn hier treten Metzger der Region mit ihren kreativen Bratwurstkreationen an, um fränkischer Bratwurstkönig zu werden. Käsespätzle, Hanf, Jalapenos, Mohn. Wer hat die beste Wurst auf seinem Grill?

Alle verfügbaren Folgen