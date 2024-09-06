Liebe zur Natur – Gartenarbeiten mit Sebo in EmdenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.09.2024: Liebe zur Natur – Gartenarbeiten mit Sebo in Emden
Folge vom 06.09.2024
Sägen, Schnippeln, Mähen – Garten- und Landschaftsbauer Sebastian Bormann und sein Team sind heute in mehreren Grünanlagen im Einsatz. Ob sie es schaffen alle Kunden bis zum Feierabend abzuarbeiten? Finden Sie es heraus. Heute bei Achtung Kontrolle!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
