Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Mirkoh Reeh testet den Ruhrpott – Klassiker „Currywurst“

Kabel EinsFolge vom 26.09.2024
Mirkoh Reeh testet den Ruhrpott – Klassiker „Currywurst“

Mirkoh Reeh testet den Ruhrpott – Klassiker „Currywurst“Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 26.09.2024: Mirkoh Reeh testet den Ruhrpott – Klassiker „Currywurst“

61 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12

Food-Tester Mirko Reeh ist für Achtung Kontrolle deutschlandweit im Einsatz. Die Grundlage für seine Tests liefern ihn User-Bewertungen aus dem Netz. Sein nächstes Einsatzgebiet ist der Ruhrpott. Hier testet der Profikoch Currywurst-Pommes, im Pott auch als Mantaplatte bekannt. Ob das Kultessen der Deutschen, den kritischen Gaumen des Undercover-Testers besteht, wird sich zeigen.

Alle verfügbaren Folgen