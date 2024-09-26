Mirkoh Reeh testet den Ruhrpott – Klassiker „Currywurst“Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 26.09.2024: Mirkoh Reeh testet den Ruhrpott – Klassiker „Currywurst“
61 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12
Food-Tester Mirko Reeh ist für Achtung Kontrolle deutschlandweit im Einsatz. Die Grundlage für seine Tests liefern ihn User-Bewertungen aus dem Netz. Sein nächstes Einsatzgebiet ist der Ruhrpott. Hier testet der Profikoch Currywurst-Pommes, im Pott auch als Mantaplatte bekannt. Ob das Kultessen der Deutschen, den kritischen Gaumen des Undercover-Testers besteht, wird sich zeigen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen