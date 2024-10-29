Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.10.2024: Die Dixi-Klo Reiniger
60 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12
Ob Badesee oder Musik-Festival – beim Freizeitvergnügen darf eines nicht fehlen: Mobiltoiletten. Franz und Sascha von der Sanitärfirma kontrollieren die stillen Örtchen und sorgen dafür, dass die Kabinen sauber sind, das Waschbecken funktioniert und ausreichend Klopapier vorhanden ist. Überraschungen gehören in ihrem Job dazu.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen