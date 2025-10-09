Mit dem Sheriff unterwegs: YouTuber erlebt Polizeieinsätze in NevadaJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.10.2025: Mit dem Sheriff unterwegs: YouTuber erlebt Polizeieinsätze in Nevada
62 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Ben Rambaum ist ein deutscher Youtuber, der seit 2 Jahren in den Vereinigten Staaten lebt. Er begleitet für seinen Youtube-Kanal „First Responders“ die US-amerikanische Polizei. Diesmal ist er mit dem Nye County Sherriff Department in Pahrump, Nevada unterwegs. Heute begleitet er Deputy Alec Brian zu einer Geschwindigkeitskontrolle mit ungewöhnlichem Strafmaß und einem ohnmächtigen Mann auf einem Parkplatz.
