Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Mit dem Sheriff unterwegs: YouTuber erlebt Polizeieinsätze in Nevada

Kabel EinsFolge vom 09.10.2025
Mit dem Sheriff unterwegs: YouTuber erlebt Polizeieinsätze in Nevada

Mit dem Sheriff unterwegs: YouTuber erlebt Polizeieinsätze in NevadaJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 09.10.2025: Mit dem Sheriff unterwegs: YouTuber erlebt Polizeieinsätze in Nevada

62 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12

Ben Rambaum ist ein deutscher Youtuber, der seit 2 Jahren in den Vereinigten Staaten lebt. Er begleitet für seinen Youtube-Kanal „First Responders“ die US-amerikanische Polizei. Diesmal ist er mit dem Nye County Sherriff Department in Pahrump, Nevada unterwegs. Heute begleitet er Deputy Alec Brian zu einer Geschwindigkeitskontrolle mit ungewöhnlichem Strafmaß und einem ohnmächtigen Mann auf einem Parkplatz.

Alle verfügbaren Folgen