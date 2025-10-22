Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 22.10.2025
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Food-Tester Markus Grimm probiert heute in Dortmund für „Achtung Kontrolle“ unter anderem süße und herzhafte Spätzle-Variationen. Im Anschluss bewertet er das Essen. Welches Team bekommt die meisten Punkte?

