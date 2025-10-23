Thema u.a.: Kontrolltag im Frankfurter Gartenverein „Gutleut“Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.10.2025: Thema u.a.: Kontrolltag im Frankfurter Gartenverein „Gutleut“
61 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Im Frankfurter Kleingartenverein „Gutleut“, Anlage I ist für Claudia Geist und Katrin König heute großer Kontrolltag: Für mehr als 100 Pächter hier gibt es einige Regeln, die zu beachten sind – allerdings hält sich nicht jeder daran. Egal ob wild-wucherndes Unkraut, umweltschädliche Plastikplanen oder falsch bepflanzte Parzellen - den zwei Kontrolleurinnen entgeht kein Verstoß.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen