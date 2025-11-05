Thema u.a.: Fahndungskontrolle Osnabrück - Vollgas gegen SchmuggelJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.11.2025: Thema u.a.: Fahndungskontrolle Osnabrück - Vollgas gegen Schmuggel
Timo Wellnitz und Dennis Meinders von der Polizei Osnabrück kontrollieren auf der A30 bei einer europaweiten Aktion. Zwischen E-Scooter ohne Haftpflichtversicherung und einem Autofahrer mit Schmuggelware im Wagen müssen auch noch schnell auf einen Notfall reagieren.
