Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.07.2025: Thema u.a.: Gemeinsam gegen Mikroplastik: Müllsammelaktion am Main
Folge vom 11.07.2025
Rund 1,5 Millionen Tonnen Mikroplastik landen jedes Jahr in den Meeren – vieles davon über Flüsse. Uhrmacherin und Umweltbeauftragte Catharina Mudra, ihr Team von MainCleanup und Freiwillige aus Marktheidenfeld wollen das ändern. Beim großen Reinigungstag sammeln sie Müll entlang von 12 Kilometern Mainufer. Im letzten Jahr fanden sie sogar E-Roller, Fahrräder und Reifen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
