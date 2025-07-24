Berliner Dönertester auf Mission in FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.07.2025: Berliner Dönertester auf Mission in Frankfurt
62 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 12
Zwischen Frankfurts Skyline und dem Flussufer macht sich YouTuber und Dönertester Can auf die Jagd nach dem besten Döner der Mainmetropole. Dafür testet er die Läden mit den besten Bewertungen aus seiner Community und dem Internet. Wer überzeugt Can mit knusprigem Brot, leckerer Soße und zartem Fleisch?
