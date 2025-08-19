Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Zollkontrolle in Frankfurt: Verena und Nico kontrollieren

Am Flughafen Frankfurt kontrollieren Verena Blitz und Nico Schneider täglich Reisende und stoßen auf allerlei Verstöße. Ein Paar bringt unerlaubt Käse und Obst aus der Türkei mit, ein Mann aus Korea verzollt sein Handy nicht, und eine Frau aus Kairo hat zu viel Bargeld dabei. Für alle stehen jetzt Nachzahlungen an.

