Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.08.2025: Thema u. a.: Zollkontrolle in Frankfurt: Verena und Nico kontrollieren
Am Flughafen Frankfurt kontrollieren Verena Blitz und Nico Schneider täglich Reisende und stoßen auf allerlei Verstöße. Ein Paar bringt unerlaubt Käse und Obst aus der Türkei mit, ein Mann aus Korea verzollt sein Handy nicht, und eine Frau aus Kairo hat zu viel Bargeld dabei. Für alle stehen jetzt Nachzahlungen an.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
