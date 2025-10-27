Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Zwischen Bodenpersonal und Cockpit - viel zu tun für Ramp-Agentin

Kabel EinsFolge vom 27.10.2025
Thema u.a.: Zwischen Bodenpersonal und Cockpit - viel zu tun für Ramp-Agentin

Thema u.a.: Zwischen Bodenpersonal und Cockpit - viel zu tun für Ramp-AgentinJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 27.10.2025: Thema u.a.: Zwischen Bodenpersonal und Cockpit - viel zu tun für Ramp-Agentin

61 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Flughafen Berlin-Brandenburg “Willy Brandt“. Täglich starten und landen hier rund 500 Flugzeuge. Ramp-Agentin Tanja Nostic ist für die Abfertigung der Flugzeuge zuständig. Sie ist die Schnittstelle zwischen Bodenpersonal, Flughafengate und Cockpit bis zum sicheren Start der Maschinen. Und fast immer ist irgendetwas.

Alle verfügbaren Folgen