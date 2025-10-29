Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Frank Schirmacher testet Falafel in Frankfurt

Kabel EinsFolge vom 29.10.2025
Thema u.a.: Frank Schirmacher testet Falafel in Frankfurt

Thema u.a.: Frank Schirmacher testet Falafel in FrankfurtJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 29.10.2025: Thema u.a.: Frank Schirmacher testet Falafel in Frankfurt

61 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Falafel - außen kross frittiert, innen saftig, mit Kräutern gefüllt und Gewürzen verfeinert - so sollten die orientalischen Kichererbsenbällchen zubereitet sein. Koch und Food Influencer Frank Schirmacher ist in Frankfurt unterwegs und sucht Falafel in einer guten Qualität zu einem fairen Preis. Dabei stößt er auf einzigartige Geschmackserlebnisse, bunte Kochkünste und wahre Küchen-Geheimnisse.

Alle verfügbaren Folgen