Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Zollkontrolle auf der Automechanika - Auf der Spur gefälschter Teile

Kabel EinsFolge vom 30.10.2025
Thema u.a.: Zollkontrolle auf der Automechanika - Auf der Spur gefälschter Teile

Thema u.a.: Zollkontrolle auf der Automechanika - Auf der Spur gefälschter TeileJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 30.10.2025: Thema u.a.: Zollkontrolle auf der Automechanika - Auf der Spur gefälschter Teile

60 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Kirsten Jung und Elias Kaup vom Zoll sind auf der Suche nach Fälschungen. Auf der Automechanika in Frankfurt spüren sie solche Plagiate mit Hilfe der deutschen Originalhersteller auf, ziehen sie aus dem Verkehr und stellen die Verkäufer und Aussteller zur Rechenschaft.

Alle verfügbaren Folgen