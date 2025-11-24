Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Gefährlicher Einsatz für Abschlepper Marcel auf der Autobahn

Kabel Eins
Folge vom 24.11.2025
Thema u. a.: Gefährlicher Einsatz für Abschlepper Marcel auf der Autobahn

Thema u. a.: Gefährlicher Einsatz für Abschlepper Marcel auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.11.2025: Thema u. a.: Gefährlicher Einsatz für Abschlepper Marcel auf der Autobahn

61 Min.
Ab 12

Gefährliche Situation an der A61 bei Mönchengladbach. Abschlepper Marcel Kurszynski muss diesmal ein Auto bergen, dass an einer Böschung auf der Autobahn stehen geblieben ist. Der Wagen lässt sich nicht bewegen und rangieren kann der Abschlepper auf der Autobahn nicht. Marcel Kurszynski muss die Polizei um Hilfe bitten.

