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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Kurzer Prozess

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Kurzer Prozess

35 Min.Ab 12

Kranke und vor allem illegale Hundewelpen werden in Deutschland immer wieder zu Schnäppchenpreisen verkauft. Heute ist der Tag, an dem Tierschützer Stefan Klippstein kurzen Prozess mit so einem Verkäufer macht. Und: Über 12.000 Pakete aus Übersee landen im Zollamt Weilheim in den Händen des Zollabfertigungsbeamten Karlheinz Bollenmüller. Er macht Kasse, wenn die Angaben auf dem Paket nicht mit denen auf der eigentlichen Rechnung übereinstimmen.

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