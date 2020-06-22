Thema u. a.: Qualitätsprüfung - ADAC Campingplatz-Inspektor Kai WentzJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 22.06.2020: Thema u. a.: Qualitätsprüfung - ADAC Campingplatz-Inspektor Kai Wentz
61 Min.Folge vom 22.06.2020Ab 12
Ein Fall für Kai Wentz: Ein Campingplatz am Gardasee bewirbt sich um eine Neuaufnahme im ADAC-Campingführer. Ein wichtiges Kriterium hierbeii sind die Sanitäranlagen. Und: Auf der A6 in der Nähe von Mannheim sind Volker Link und Oliver Quenzer von der Autobahnmeisterei im Einsatz. Sie werden zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Es hat sich bereits ein langer Stau gebildet. Viele Verkehrsteilnehmer bilden keine Rettungsgasse und behindern somit die Einsatzkräfte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins