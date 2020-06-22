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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Qualitätsprüfung - ADAC Campingplatz-Inspektor Kai Wentz

Kabel EinsFolge vom 22.06.2020
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.06.2020: Thema u. a.: Qualitätsprüfung - ADAC Campingplatz-Inspektor Kai Wentz

61 Min.Folge vom 22.06.2020Ab 12

Ein Fall für Kai Wentz: Ein Campingplatz am Gardasee bewirbt sich um eine Neuaufnahme im ADAC-Campingführer. Ein wichtiges Kriterium hierbeii sind die Sanitäranlagen. Und: Auf der A6 in der Nähe von Mannheim sind Volker Link und Oliver Quenzer von der Autobahnmeisterei im Einsatz. Sie werden zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Es hat sich bereits ein langer Stau gebildet. Viele Verkehrsteilnehmer bilden keine Rettungsgasse und behindern somit die Einsatzkräfte.

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