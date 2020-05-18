Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: LKW Kontrolle am Rastplatz

Kabel EinsFolge vom 18.05.2020
Thema u. a.: LKW Kontrolle am Rastplatz

Thema u. a.: LKW Kontrolle am RastplatzJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.05.2020: Thema u. a.: LKW Kontrolle am Rastplatz

61 Min.Folge vom 18.05.2020Ab 12

Marcel Mainzer und Torsten Kümmerling von der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim kontrollieren Lkw-Fahrer auf einem Rastplatz. Ein rumänischer Fahrer macht einen Alkoholtest. Das Ergebnis: Er ist sturzbetrunken ...

Alle verfügbaren Folgen