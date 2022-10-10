Thema u. a.: Sicherheit am BeckenrandJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.10.2022: Thema u. a.: Sicherheit am Beckenrand
61 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 12
Bademeister Michael Müller sorgt in einem Freibad für die Sicherheit am Beckenrand. Er überblickt das gesamte Schwimmbad und greift ein, wenn sich Badegäste nicht an die Regeln halten.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins