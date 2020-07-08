Kontrollen gegen Falschparker - Durchfahrtskontrollen HamburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.07.2020: Kontrollen gegen Falschparker - Durchfahrtskontrollen Hamburg
In Hamburg führt die Feuerwehr zusammen mit der Polizei Durchfahrtskontrollen durch. Oft blockieren Falschparker die Zufahrtswege zum Einsatzort der Feuerwehr. Doch nicht alle von ihnen zeigen sich einsichtig. Und: In Goslar im Harz messen die Polizeioberkommissare Uwe Helmig und Ulrich Pförtner der Polizei Goslar an einer verkehrskritischen Stelle die Geschwindigkeit bei Lastwagen. Bei einem Kontrollierten entdecken die Polizisten verschlissene Reifen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
