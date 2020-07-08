Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kontrollen gegen Falschparker - Durchfahrtskontrollen Hamburg

Kabel EinsFolge vom 08.07.2020
In Hamburg führt die Feuerwehr zusammen mit der Polizei Durchfahrtskontrollen durch. Oft blockieren Falschparker die Zufahrtswege zum Einsatzort der Feuerwehr. Doch nicht alle von ihnen zeigen sich einsichtig. Und: In Goslar im Harz messen die Polizeioberkommissare Uwe Helmig und Ulrich Pförtner der Polizei Goslar an einer verkehrskritischen Stelle die Geschwindigkeit bei Lastwagen. Bei einem Kontrollierten entdecken die Polizisten verschlissene Reifen.

