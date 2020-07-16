Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.07.2020: Bundespolizei Würzburg
63 Min.Folge vom 16.07.2020Ab 12
Hauptbahnhof Würzburg. Für Sicherheit sorgt hier die Bundespolizei. Polizeihauptkommissarin Nora und Polizeioberkommissar Andreas stellen heute einen Mann, der Reisende anpöbelt und Frauen belästigt. Und: Verkehrsgroßkontrolle in Bremerhaven. 50 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll kontrollieren zusammen auf einem Parkplatz in der Innenstadt. Während die Polizei Personenkontrollen durchführt, durchsucht der Zoll die Fahrzeuge nach versteckten Drogen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen