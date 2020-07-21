Verdacht auf häusliche Gewalt - Polizei MainzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.07.2020: Verdacht auf häusliche Gewalt - Polizei Mainz
63 Min.Folge vom 21.07.2020Ab 12
Die Polizisten Daniel und Marcel fahren im gesamten Mainzer Stadtgebiet Streife und werden über Funk spontan zu Einsätzen gerufen. Zum Schutz und zur Beweissicherung tragen die beiden neuerdings Bodycams - denn sie wissen nie, was während ihrer Schicht passiert. Und: Tierärztin Julia Diels und Assistentin Fee Zientz arbeiten für die "Tierrettung München". Sie kümmern sich um die medizinische Erstversorgung kranker oder verletzter Tiere. Was sie wohl heute erwartet? Bildrechte: kabel eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen