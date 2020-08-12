Bewaffneter Mann - LaPo CelleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.08.2020: Bewaffneter Mann - LaPo Celle
63 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12
Ulrich von Bestenbostel und Stefan Neidhart von der Polizei Celle sind alamiert: Ein Mann mit Sturmhaube und Pistole soll vor einem Pflegeheim in der Hecke lauern. Mit zwei anderen Streifen fahren sie zum gemeldeten Ort. Schon bei der Anfahrt sehen sie den vermummten Mann und greifen sofort ein. Und Nachtkontrolle auf der Autobahn Die Polizisten Marcus Liese und Nadine Kriebel aus Salzgitter kontrollieren den Schwerlastverkehr bei Goslar. Plötzlich nähert sich von hinten ein Audi mit einer Panne - die Lichtmaschine streikt. Wenige Meter daneben rauscht der Verkehr mit 130 Stundenkilometern vorbei. Bildrechte: Kabel Eins.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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