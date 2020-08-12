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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Bewaffneter Mann - LaPo Celle

Kabel EinsFolge vom 12.08.2020
Bewaffneter Mann - LaPo Celle

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 12.08.2020: Bewaffneter Mann - LaPo Celle

63 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12

Ulrich von Bestenbostel und Stefan Neidhart von der Polizei Celle sind alamiert: Ein Mann mit Sturmhaube und Pistole soll vor einem Pflegeheim in der Hecke lauern. Mit zwei anderen Streifen fahren sie zum gemeldeten Ort. Schon bei der Anfahrt sehen sie den vermummten Mann und greifen sofort ein. Und Nachtkontrolle auf der Autobahn Die Polizisten Marcus Liese und Nadine Kriebel aus Salzgitter kontrollieren den Schwerlastverkehr bei Goslar. Plötzlich nähert sich von hinten ein Audi mit einer Panne - die Lichtmaschine streikt. Wenige Meter daneben rauscht der Verkehr mit 130 Stundenkilometern vorbei. Bildrechte: Kabel Eins.

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