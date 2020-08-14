Gefahr in der Höhe - Bades BaumdienstJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.08.2020: Gefahr in der Höhe - Bades Baumdienst
63 Min.Folge vom 14.08.2020Ab 12
Bastian Bade ist mit seinem Team von Bades Baumdienst in Berlin unterwegs, um eine Linde zu fällen. Der Baum wächst gefährlich nah an die Fassade eines Wohnkomplexes. Mit der Seilklettertechnik steigt Bastian Bade hoch. In schwindelerregenden Höhen versucht er die Äste so sicher wie möglich nach unten zu bekommen. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen