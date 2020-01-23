Schmuggler auf der Autobahn - Bundespolizei PirnaJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.01.2020: Schmuggler auf der Autobahn - Bundespolizei Pirna
60 Min.Folge vom 23.01.2020Ab 12
Die A17, Hauptroute zwischen Dresden und Prag. Die Bundespolizisten Alexander und Sven haben heute Nachtschicht. Sie werden auf einen Kleinbus aufmerksam und ziehen ihn aus dem Verkehr. Bei ihrer Kontrolle merken sie schnell, dass hier etwas nicht stimmt. Und: Die Autobahnmeister Christian und Daniel sind auf der A9 und der A99 für insgesamt 190 Kilometer Autobahn zuständig. Sie müssen für einen Bautrupp zwei Fahrstreifen sperren. Doch es herrscht Berufsverkehr ...
