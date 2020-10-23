Thema u. a.: Ein Mangel nach dem anderen - Polizei BrandenburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.10.2020: Thema u. a.: Ein Mangel nach dem anderen - Polizei Brandenburg
64 Min.Folge vom 23.10.2020Ab 12
Laufen Sie nur bei grüner Ampel über die Straße? Stimmen Ihre Angaben bei der Versicherung? Lösen Sie immer einen Parkschein? Das sollten Sie auch, denn jetzt herrscht Recht und Ordnung! Das tägliche Reportage-Format begleitet deutsche Ordnungshüter bei ihren Einsätzen: Ob Polizei, Zoll, Gerichtsvollzieher oder Lebensmittelkontrolleure - die Ordnungshüter sorgen dafür, dass Gesetze eingehalten und Straftaten verfolgt und aufgedeckt werden... Bildrechte: kabel eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen