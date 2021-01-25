Thema u. a.: Mit Schlangenlinien auffällig - Polizei WathlingenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.01.2021: Thema u. a.: Mit Schlangenlinien auffällig - Polizei Wathlingen
63 Min.Folge vom 25.01.2021Ab 12
In Wathlingen im Landkreis Celle kontrollieren Polizeioberkommissar Manuel und Polizeikommissarin Julia den Verkehr, als bei der Leitstelle ein Hinweis eingeht: Ein Fahrzeug soll in Schlangenlinien unterwegs sein. Und: Abschlepper Robert Prison muss zusammen mit einem großen Team zu einem schweren Lkw-Unfall auf die A57. Dort angekommen, müssen sie die verunfallten Fahrzeuge mit dem Kran bergen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins