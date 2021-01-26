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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Fahrraddieb - Zivilfahnder Plauen

Kabel EinsFolge vom 26.01.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 26.01.2021: Thema u. a.: Fahrraddieb - Zivilfahnder Plauen

64 Min.Folge vom 26.01.2021Ab 12

Die Bundespolizisten Marco und sein Kollege Andreas machen Jagd auf Schmuggler. An der deutsch-tschechischen Grenze kontrollieren sie zwei Jugendliche auf Fahrrädern. Und tatsächlich: Eines ist als gestohlen gemeldet. Und: "Ballermann 6" - das bekannteste Stimmungslokal in der Altstadt von Düsseldorf. Für mehr Sicherheit zwischen den alkoholisierten Besuchern sorgt hier Türsteher Enrico. Dem größten Türsteher Deutschlands steht heute eine lange und anspruchsvolle Schicht bevor.

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