Thema u. a.: Fahrraddieb - Zivilfahnder PlauenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.01.2021: Thema u. a.: Fahrraddieb - Zivilfahnder Plauen
64 Min.Folge vom 26.01.2021Ab 12
Die Bundespolizisten Marco und sein Kollege Andreas machen Jagd auf Schmuggler. An der deutsch-tschechischen Grenze kontrollieren sie zwei Jugendliche auf Fahrrädern. Und tatsächlich: Eines ist als gestohlen gemeldet. Und: "Ballermann 6" - das bekannteste Stimmungslokal in der Altstadt von Düsseldorf. Für mehr Sicherheit zwischen den alkoholisierten Besuchern sorgt hier Türsteher Enrico. Dem größten Türsteher Deutschlands steht heute eine lange und anspruchsvolle Schicht bevor.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins