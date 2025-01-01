Thema u. a.: Sprung mit Folgen! Landtierarzt Wagner im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Sprung mit Folgen! Landtierarzt Wagner im Einsatz
In Gießen ereilt Landtierarzt Dr. Henrik Wagner und Tiermedizin-Studentin Theresa der Hilferuf eines Landwirts: Ein Bulle ist über eine Absperrung gesprungen und hat sich am Penis verletzt. Er kann nicht mehr aufstehen und braucht dringend Schmerzmittel. Und: Die Bundespolizisten Frank und Franzi werden zu einem Fernbus gerufen. Kollegen haben einen jungen Mann aufgegriffen, der illegal einreisen wollte. Auf der Wache überprüfen sie seine Identität ...
