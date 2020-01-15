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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Gefälschter Pass! Polizeikontrolle Paris-Frankfurt

Kabel EinsFolge vom 15.01.2020
Thema u. a.: Gefälschter Pass! Polizeikontrolle Paris-Frankfurt

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 15.01.2020: Thema u. a.: Gefälschter Pass! Polizeikontrolle Paris-Frankfurt

59 Min.Folge vom 15.01.2020Ab 12

Die Bundespolizisten Florian und Rüdiger sind Teil einer Fahndungseinheit mit französischen Kollegen der Police Nationale. Sie kontrollieren einen Mann aus Kamerun im Schnellzug nach Paris. Die Aufenthaltsgenehmigung ist unklar - und der Pass scheint gefälscht zu sein. Und: Den Polizisten Felix Schulz und Michael Zein vom Verkehrsdienst Bremerhaven fällt eine Frau auf, die ungebremst eine rote Ampel überfährt. Sie versuchen, die Dame an einer geeigneten Stelle anzuhalten ...

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