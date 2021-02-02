Thema u. a.: Honda mit Frontalschaden! - Abschleppdienst Buchholz HamburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.02.2021: Thema u. a.: Honda mit Frontalschaden! - Abschleppdienst Buchholz Hamburg
62 Min.Folge vom 02.02.2021Ab 12
Abschleppfahrer Naim wird in Hamburg zu dem Unfallauto einer Frau gerufen. Da er so schnell wie möglich aufbrechen muss, weiß er noch nicht, was ihn erwartet. Wie schlimm ist der Schaden? Und: Elke Vogt veranstaltet seit über 30 Jahren Flohmärkte in Nordrhein-Westfalen. Als Marktmeisterin hat sie zusätzlich das Hausrecht und kann Platzverweise erteilen. Außerdem kontrolliert sie den Aufbau der Stände sowie den Verkauf der Waren und sie kassiert die Standgebühren ein.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins