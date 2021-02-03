Thema u. a.: Großkontrolle auf der A2 - Polizei BraunschweigJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.02.2021: Thema u. a.: Großkontrolle auf der A2 - Polizei Braunschweig
63 Min.Folge vom 03.02.2021Ab 12
Auf der A2 führt die Polizei Braunschweig eine Großkontrolle durch. Der Polizist Steven überprüft ein Auto, dessen ausländischer Insasse sich nicht ausweisen kann. Ist er illegal eingereist? Und: Bastian Bade ist mit seinem Team in Berlin unterwegs, um eine Linde zu fällen. Der Baum wächst gefährlich nah an die Fassade eines Wohnungskomplexes. Mithilfe der Seilklettertechnik steigt Bastian auf den Baum. In schwindelerregenden Höhen versucht er die Äste nach unten zu befördern.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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