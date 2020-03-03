Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 45vom 03.03.2020
Gewaltbereite Hundehändler - Stefan Klippstein

Gewaltbereite Hundehändler - Stefan KlippsteinJetzt kostenlos streamen

Folge 45: Gewaltbereite Hundehändler - Stefan Klippstein

64 Min.Folge vom 03.03.2020Ab 12

Stefan Klippstein ist mit Jana Hoger von PETA Deutschland im Kampf gegen illegalen Welpenhandel unterwegs. Verdächtige Anzeigen im Internet führen sie auf die Spur organisierter Krimineller. Die Situation wird brenzlig. Und: Das Team Andre und Andre von der Bundespolizei Chemnitz ist am Hauptbahnhof im Einsatz - für Ordnung und Sicherheit. Eine Frau ritzt sich selbst. Die Beamten müssen schnell handeln.

