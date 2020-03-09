Illegaler Waffenbesitz - Bundespolizei Hauptbahnhof FreiburgJetzt kostenlos streamen
Folge 49: Illegaler Waffenbesitz - Bundespolizei Hauptbahnhof Freiburg
63 Min.Folge vom 09.03.2020Ab 12
Die Bundespolizisten Christian und Eduard sind am Freiburger Hauptbahnhof im Einsatz. Als die beiden einen jungen Mann kontrollieren, finden sie bei ihm die unterschiedlichsten Waffen. Und: Notfall-Einsatz für die Sanitäter Tobias Hannemann und Alexander Schmidt vom Krankentransport Ost/West in Leipzig: Ein Patient hat vermutlich eine Blutvergiftung. Jetzt zählt jede Sekunde. Kommen die Sanitäter rechtzeitig an?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12