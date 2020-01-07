Großkontrolle auf der A2 - Polizei BraunschweigJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Großkontrolle auf der A2 - Polizei Braunschweig
60 Min.Folge vom 07.01.2020Ab 12
Auf der A2 führt die Polizei Braunschweig eine Großkontrolle durch. Polizist Steven überprüft ein Auto. Einer der ausländischen Insassen kann sich nicht ausweisen. Handelt es sich hier um illegale Einreise? Und: München-Freimann. Auf der A9 und der A99 kümmern sich Christian und Daniel von der Autobahnmeisterei darum, dass alle Fahrer sicher und reibungslos an ihr Ziel kommen. Die beiden müssen zu einem LKW Unfall; vor Ort sehen sie Schäden, die sie so noch nie gesehen haben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12