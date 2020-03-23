Tickende Zeitbombe - LKW Kontrolle RosenheimJetzt kostenlos streamen
Folge 59: Tickende Zeitbombe - LKW Kontrolle Rosenheim
64 Min.Folge vom 23.03.2020Ab 12
Gut 10.000 LKW rollen täglich auf der A8 zwischen Salzburg und München, oft mit ungesicherter Ladung und in schlechtem Zustand. Das ideale Jagdgebiet für die Beamten des LKW-Kontrolltrupps Rosenheim. Auf der modernsten, fest installierten KfZ-Waage Bayerns die Fahrzeuge rasch und exakt gewogen. Und: Die Hochschule der Medien in Stuttgart. Bei einer Erstsemesterparty sind die Sicherheitskräfte Tobias Grünenwald, Oliver Dobisch im Einsatz.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12