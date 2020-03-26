Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Staffel 2020 Folge 62 vom 26.03.2020
Rotlicht Rentner - Unfalldienst Bremerhaven

Folge 62: Rotlicht Rentner - Unfalldienst Bremerhaven

63 Min. Folge vom 26.03.2020 Ab 12

Nils Spichal und Michael Zein vom Verkehrsdienst Bremerhaven sind auf Streife. Ihnen fällt ein Rentner auf, der bei Rot über die Ampel fährt. Sie stellen ihn zur Rede, doch von Einsicht keine Spur. Und:Marco und Andreas von der Bundespolizei Bad Brambach kontrollieren einen Mann, der von Frankreich nach Polen unterwegs ist. Sein PKW weißt erhebliche Mängel auf und scheint ein Risiko für andere Verkehrsteilnehmer zu sein. Ist hier seine Fahrt zu Ende?

