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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Tierische Produkte - Zoll Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 22.04.2021
Thema u. a.: Tierische Produkte - Zoll Düsseldorf

Thema u. a.: Tierische Produkte - Zoll DüsseldorfJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.04.2021: Thema u. a.: Tierische Produkte - Zoll Düsseldorf

62 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12

Luise Muskulus und Adalbert Dyballa sorgen am Flughafen in Düsseldorf dafür, dass keine unverzollten Waren eingeführt werden. Schnell werden die beiden fündig, denn nicht nur Zigaretten sind ein beliebtes Mitbringsel aus dem Ausland, auch illegal eingeführte Lebensmittel stehen täglich auf ihrer Liste. Und: In Herne kümmern sich Guido Thiel und Stefan Schröder von den städtischen Entsorgungsbetrieben um Müllsünder.

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