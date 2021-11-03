Thema u. a.: Familie leidet unter Schimmelbefall - Schimmeljäger TegederJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.11.2021: Thema u. a.: Familie leidet unter Schimmelbefall - Schimmeljäger Tegeder
60 Min.Folge vom 03.11.2021Ab 12
Wenn der Diplom-Ingenieur Christian Tegeder von der Schimmelambulanz zum Einsatz fährt, dann ist die Wohnsituation der Betroffenen meist seit Monaten katastrophal - so auch diesmal. Und: Die Autobahnmeisterei Börde in Sachsen- Anhalt: Mirko und seine Kollegen müssen einen Streckenabschnitt von mehreren hundert Metern Länge von Unkraut, Dreck und Müll befreien. Doch der Transporter mit dem benötigten Material steht im Stau und die Kolonne steht unter Zeitdruck.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
