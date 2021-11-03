Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Familie leidet unter Schimmelbefall - Schimmeljäger Tegeder

Kabel Eins
Folge vom 03.11.2021
Thema u. a.: Familie leidet unter Schimmelbefall - Schimmeljäger Tegeder

60 Min.
Ab 12

Wenn der Diplom-Ingenieur Christian Tegeder von der Schimmelambulanz zum Einsatz fährt, dann ist die Wohnsituation der Betroffenen meist seit Monaten katastrophal - so auch diesmal. Und: Die Autobahnmeisterei Börde in Sachsen- Anhalt: Mirko und seine Kollegen müssen einen Streckenabschnitt von mehreren hundert Metern Länge von Unkraut, Dreck und Müll befreien. Doch der Transporter mit dem benötigten Material steht im Stau und die Kolonne steht unter Zeitdruck.

