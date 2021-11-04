Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Pilzbefall an Ulme - Baumsachverständiger Edgar Wenisch

Kabel EinsFolge vom 04.11.2021
Thema u. a.: Pilzbefall an Ulme - Baumsachverständiger Edgar Wenisch

Thema u. a.: Pilzbefall an Ulme - Baumsachverständiger Edgar WenischJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.11.2021: Thema u. a.: Pilzbefall an Ulme - Baumsachverständiger Edgar Wenisch

60 Min.Folge vom 04.11.2021Ab 12

Das Kloster Waldsassen. Auf dem Schulhof der angrenzenden Mädchenrealschule kontrolliert Baumsachverständiger Edgar Wenisch eine rund 100-jährige Ulme. Sein Spürhund Mäx soll erschnüffeln, ob der Baum von einem aggressiven Pilz befallen ist. Und: Die Polizisten Jonas und Chris suchen in Bremervörde einen polizeibekannten Mann, gegen den ein Haftbefehl vorliegt, da er seine Schulden nicht beglichen hat. Die beiden vermuten ihn in einer Obdachlosenunterkunft.

Alle verfügbaren Folgen