Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Schwarzfahrer auf der Flucht - Ticketkontrollen Augsburg

Kabel EinsFolge vom 10.12.2021
Thema u. a.: Schwarzfahrer auf der Flucht - Ticketkontrollen Augsburg

Thema u. a.: Schwarzfahrer auf der Flucht - Ticketkontrollen AugsburgJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.12.2021: Thema u. a.: Schwarzfahrer auf der Flucht - Ticketkontrollen Augsburg

61 Min.Folge vom 10.12.2021Ab 12

Die Fahrscheinkontrolleure aus Augsburg kontrollieren in der Straßenbahn die Tickets von Fahrgästen. Ihr Ziel: Schwarzfahrer aufdecken und zur Rechenschaft ziehen. Als Teamleiter Michael und seine beiden Kollegen Emre und Fatih auf einen Mann treffen, der aus der Tram stürmt, klingeln bei den Kontrolleuren die Alarmglocken. Und: Während ihrer Nachtschicht werden die Polizisten Mareike und Saif von der Inspektion Worms zu einer Ruhestörung gerufen.

Alle verfügbaren Folgen