Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Landtierarzt Wagner: Schafe mit Durchfall

Kabel Eins
Folge vom 13.12.2021
Thema u. a.: Landtierarzt Wagner: Schafe mit Durchfall

Thema u. a.: Landtierarzt Wagner: Schafe mit DurchfallJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.12.2021: Thema u. a.: Landtierarzt Wagner: Schafe mit Durchfall

60 Min.Folge vom 13.12.2021Ab 12

In Gießen in Hessen fahren Landtierarzt Dr. Henrik Wagner und Praktikantin Rebecca Radgen zu einer Schafhalterin. Mehrere Tiere leiden unter Durchfall. Im schlimmsten Fall können sie austrocknen und sterben. Bekommt Dr. Henrik Wagner die Situation unter Kontrolle? Und: An der A8 bei Sindelfingen kontrollieren die Polizisten Nick und Oliver auf einem Rastplatz aufgemotzte und getunte Fahrzeuge. Denn nicht alle Umbauten an Fahrzeugen sind legal ...

