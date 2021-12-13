Thema u. a.: Landtierarzt Wagner: Schafe mit DurchfallJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.12.2021: Thema u. a.: Landtierarzt Wagner: Schafe mit Durchfall
60 Min.Folge vom 13.12.2021Ab 12
In Gießen in Hessen fahren Landtierarzt Dr. Henrik Wagner und Praktikantin Rebecca Radgen zu einer Schafhalterin. Mehrere Tiere leiden unter Durchfall. Im schlimmsten Fall können sie austrocknen und sterben. Bekommt Dr. Henrik Wagner die Situation unter Kontrolle? Und: An der A8 bei Sindelfingen kontrollieren die Polizisten Nick und Oliver auf einem Rastplatz aufgemotzte und getunte Fahrzeuge. Denn nicht alle Umbauten an Fahrzeugen sind legal ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen