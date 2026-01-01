Thema u. a.: Raser ohne Führerschein - Geschwindigkeitskontrolle KonstanzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Raser ohne Führerschein - Geschwindigkeitskontrolle Konstanz
63 Min.Ab 12
Die A864 bei Bad Dürrheim. Bruno, Andreas und Klaus von der Polizei Konstanz machen hier Jagd nach Rasern. Ein Fahrer fährt statt erlaubter 100 km/h mehr als 40 km/h zu schnell. Und das ist nicht das einzige Problem. Und: An einer Grundschule in Göttingen kontrollieren die Polizisten Sabrina und Daniel Eltern-Taxen. Dabei überprüfen sie auch, ob die Kinder richtig gesichert sind. Sie halten einen Mercedes-Fahrer an: Der Sohn ist nicht angeschnallt ...
