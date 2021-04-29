Thema u. a.: Gammelfleisch auf Rädern - Bundespolizei FlensburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.04.2021: Thema u. a.: Gammelfleisch auf Rädern - Bundespolizei Flensburg
64 Min.Folge vom 29.04.2021Ab 12
Die Bundespolizisten Thomas und Frank kontrollieren einen dubiosen Transport in Flensburg. Das Fahrzeug weist einige Mängel auf, sodass die beiden die Kollegen der Landespolizei und des Veterinäramtes hinzuziehen müssen. Und: Die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Maxi Pfandl sind in München im Einsatz, um Menschen in Not zu helfen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins