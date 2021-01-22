Thema u. a.: Preisangabenverordnung eines GemüseladensJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.01.2021: Thema u. a.: Preisangabenverordnung eines Gemüseladens
Folge vom 22.01.2021
Jochen und Christian vom Kommunalen Vollzugsdienst kontrollieren in der Innenstadt von Bad Dürkheim einen Gemüseladen. Dabei fällt ihnen die Waage auf: Sie ist nicht geeicht. Und: Für Entrümpler Ralph Steffen und sein Team steht heute in Mainz-Nierstein eine Großräumung an. Zwei Tagen haben sie Zeit, um ein ehemaliges Ferienhaus vom Müll zu befreien. Das Problem: Das Haus ist vom Keller bis zum Dach voll mit Müll und Gerümpel.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
